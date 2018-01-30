Участник конгресса в Сочи рассказал подробности о комитете по конституции

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Участники конгресса сирийского национального диалога в Сочи в течение вторника определятся с количеством членов комитета по обсуждению конституции Сирии, заявил участвующий в конгрессе депутат парламента САР Ахмад Кузбари.

Он напомнил, что нынешняя конституция принята в результате голосования сирийцев в 2012 году. По словам парламентария, комитет будет обсуждать изменения в действующий Основной закон, речи о принятии новой конституции не идет.

"Комитет по обсуждению нынешней конституции Сирии обсуждает предложения по внесению изменений в конституцию… Что касается количества членов комитета, то вчера предлагали одну цифру, сегодня уже другую. На самом деле число членов комитета будет согласовано сегодня во второй половине дня консенсусом между присутствующими участниками", — заявил Кузбари журналистам.

Конгресс сирийского национального диалога в Сочи официально открылся во вторник, заявлено участие более 1,5 тысячи человек, которые представляют собой все политические и этноконфессиональные группы Сирии.

Ключевой задачей конгресса является запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии.

На форуме присутствуют наблюдатели от стран-гарантов (Россия, Иран и Турция), нескольких арабских стран, а также офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры во главе с ним самим.

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