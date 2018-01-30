Участник конгресса нацдиалога Сирии рассказал о ходе формирования комиссий

Делегат от группы Профсоюзы и объединения Маджид Хармаз на конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. 30 января 2018

Делегат от группы Профсоюзы и объединения Маджид Хармаз на конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. 30 января 2018

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Дискуссии на конгрессе нацдиалога по Сирии в Сочи по вопросу формирования комиссий порой шли эмоционально, однако скоро начнется реальная конкретная работа, рассказал участник форума, представитель сирийской молодежи Маджид Хармаз.

В первой половине дня на конгрессе были сформирован ряд комиссий, в том числе высшая и по подготовке конституции.

"В то время, когда я находился в рамках общего заседания, речь шла о комитетах, комиссиях, которые должны быть созданы для дальнейшей работы. Были некоторые возражения на некоторые предложения, которые были озвучены на заседании", — сказал журналистам Хармаз.

По его словам, "что касается возгласов, лозунгов, призывов, то надо понимать, что приехали представители сирийского народа, они проделали большой путь в Россию".

"Это люди, которые испытывали много страданий в течение шести лет войны. Именно поэтому их моральное, эмоциональное состояние появляется иногда. Иногда оно не совпадает с этими узкими рамками строгих заседаний, когда все должно быть организованно. Поэтому иногда это превышает какие-то рамки, иногда наоборот", — отметил он.

По мнению участника конгресса, ситуация вскоре изменится. "Я думаю, что после того, как были сформированы комиссии, мы перейдем к конкретной работе, эти комиссии будут действовать и в ближайшие часы начнётся реальная конкретная работа", — отметил он.

Конгресс национального диалога Сирии в Сочи официально открылся во вторник, заявлено участие более 1,5 тысячи человек, которые представляют собой все политические и этноконфессиональные группы Сирии. Ключевой задачей конгресса является запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии. Присутствуют наблюдатели от стран-гарантов (Иран, Турция), нескольких арабских стран, а также офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры во главе с ним самим.

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