На конгрессе нацдиалога Сирии создали комиссию по обсуждению конституции

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Ряд комиссий, в том числе высшая комиссия и комиссия по обсуждению конституции, создан в Сочи на конгрессе нацдиалога Сирии, сообщил журналистам участник форума, представитель сирийской молодежи Маджид Хармаз.

"Была организована высшая комиссия, высший комитет, который является организующей структурой работы всего форума. Кроме того, была создана комиссия для обсуждения проекта конституции, нынешней, которая делается в Сирии", — сказал он.

"Это самые важные комиссии. Были созданы ещё кое-какие комиссии, но они чисто логистические, они не первостепенной важности", — добавил он.

Конгресс национального диалога Сирии в Сочи официально открылся во вторник, заявлено участие более 1,5 тысячи человек, которые представляют собой все политические и этноконфессиональные группы Сирии. Ключевой задачей конгресса является запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии. Присутствуют наблюдатели от стран-гарантов (Иран, Турция), нескольких арабских стран, а также офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры во главе с ним самим.

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