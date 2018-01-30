В Великобритании рассказали, почему не приняли участие в конгрессе в Сочи

ЛОНДОН, 30 янв – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания отказалась от участия в конгрессе нацдиалога САР в Сочи из-за политики, проводимой президентом Сирии Башаром Асадом, объявил спецпосланник Соединенного Королевства в Сирии Мартин Лонгден.

"Великобритания не будет участвовать в конференции в Сочи. Несмотря на усилия России, режим (президента Асада — ред.) отказывается от диалога и подорвал доверие к тому, что конгресс в Сочи способен помочь женевскому процессу. Мы призываем Россию использовать свое влияние для того, чтобы убедить режим прекратить деструктивные действия", — написал Лонгден в микроблоге в Twitter.

Конгресс национального диалога Сирии в Сочи официально открылся во вторник, заявлено участие более 1,5 тысячи человек, которые представляют собой все политические и этноконфессиональные группы Сирии. Ключевой задачей конгресса является запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии. Присутствуют наблюдатели от стран-гарантов (Иран, Турция), нескольких арабских стран, а также офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры во главе с ним самим.

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