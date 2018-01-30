Делегация вооруженной оппозиции Сирии покинет Россию

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Делегация вооруженной оппозиции Сирии, прибывшая в Сочи на конгресс нацдиалога САР, но затем отказавшаяся от участия в нем, ожидает вылета в аэропорту города, сообщил РИА Новости один из членов делегации.

В составе делегации, состоящей из около 100 человек, экс-глава так называемого "временного правительства" Сирии Ахмад Тоаме, член делегации вооруженной оппозиции Ясир Абдуррахим, глава генштаба Свободной Сирийской армии Ахмад Берри и другие оппозиционеры. Делегация прибыла в аэропорт вечером в понедельник, однако отказалась покидать воздушную гавань, выдвинув дополнительные требования.

Вылет рейса авиакомпании Turkish Airlines TK-3443 в Анкару из международного аэропорта Сочи изначально был намечен на 08.30 местного времени (совпадает с московским), затем он был перенесен на 13.00 и после этого на 14.00, согласно табло воздушной гавани.

В предоставленном РИА Новости одним из членов делегации посадочном талоне указаны время посадки и город — 13.20, Анкара.

"Вылетаем через час", — заявил делегат РИА Новости в 13.30.

Конгресс национального диалога Сирии в Сочи официально открылся во вторник, заявлено участие более 1,5 тысячи человек, которые представляют собой все политические и этноконфессиональные группы Сирии. Ключевой задачей конгресса является запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии.

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