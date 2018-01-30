В сирийской оппозиции объяснили отказ участвовать в конгрессе в Сочи

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Делегация вооруженной оппозиции Сирии, прибывшая в Сочи на конгресс нацдиалога САР, но затем отказавшаяся от участия в нем, подтвердила свой отъезд и объяснила решение "невыполненными обещаниями".

В составе делегации, которую поддерживает Турция и которая состоит из около 100 человек, — экс-глава так называемого "временного правительства" Сирии Ахмад Тоаме, член делегации вооруженной оппозиции Ясир Абдуррахим, глава генштаба Свободной Сирийской армии Ахмад Берри и другие оппозиционеры. Делегация прибыла в аэропорт вечером в понедельник, однако отказалась покидать воздушную гавань, выдвинув дополнительные требования.

"Мы прибыли сюда в Сочи, надеясь продвинуть вперёд политический переход…. Однако мы внезапно увидели, что данные обещания не реализованы", — заявил глава делегации Тоаме в аэропорту перед вылетом в Анкару.

Его заявление поступило в распоряжение РИА Новости.

По его словам, не были прекращены авиаудары и не были убраны "плакаты и флаги властей Сирии с плакатов конгресса".

"Мы остались в аэропорту, отказавшись выйти под флаги и плакаты властей Сирии. Поэтому делегация решила не участвовать в конгрессе в Сочи и бойкотировать его, а в Сочи останется турецкая делегация, которая передаст наши требования, стремясь к их выполнению", — заявил Тоаме.

Конгресс национального диалога Сирии в Сочи официально открылся во вторник, заявлено участие более 1,5 тысячи человек, которые представляют собой все политические и этноконфессиональные группы Сирии. Ключевой задачей конгресса является запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии.

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