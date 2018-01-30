Эксперт: Россия не отказывала в поддержке сирийским курдам

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Россия не отказывала в поддержке сирийским курдам и продолжает их политически поддерживать, считает российский востоковед, научный руководитель Института востоковедения РАН и советник спецпредставителя ООН Виталий Наумкин.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии.

Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии. В Кремле ранее заявили, что самым внимательным образом наблюдают за ходом операции Турции в Африне, российские представители находятся в контакте как с Дамаском, так и с Анкарой. Там подчеркнули, что Москва по-прежнему считает основополагающим принцип территориальной целостности Сирии, и РФ отслеживает гуманитарную ситуацию в Африне в свете проводимой Турцией операции.

"Это не значит, что Россия выбрала Турцию и отказала в поддержке курдам. Мы их продолжаем политически поддерживать. Но нужно видеть и то, что сами сирийские курды не должны пасть жертвой каких-то внушаемых им амбиций, связанных с одной стороны, с их законными интересами в обеспечении своих национальных прав, в рамках сирийской государственности, но они переходят эти границы", — сказал Наумкин журналистам.

"Мы поддерживаем с ними связи, на конгрессе много курдов", — добавил он.

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