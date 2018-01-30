Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи открылся, хоть и с опозданием

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. В Сочи стартовал конгресс национального диалога Сирии, его открыло послание президента России Владимира Путина, которое зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров. После этого началась закрытая часть: зал покинули все иностранные наблюдатели и журналисты, оставив сирийцев наедине друг с другом.

Демарш одной из делегаций



Конгресс начался с опозданием на два с половиной часа из-за задержки ряда участников и наблюдателей. Позднее оказалось, что одна из делегаций оппозиции отказалась от участия в конгрессе, передав свои полномочия турецкой делегации, пояснил РИА Новости источник в МИД Турции.

"Делегация сирийской оппозиции, которая прибыла из Анкары в Сочи для участия в конгрессе, увидев флаги и логотипы сирийского режима, в знак протеста не захотела проходить паспортный контроль для въезда в страну. По этой причине делегация приняла решение не участвовать в работе конгресса и передала свои полномочия турецкой делегации", — сказал источник.

Впрочем, и без этой делегации форум оказался весьма представительным. В Сочи собрались 1511 человек, которые представляют собой все политические и этноконфессиональные группы Сирии. Ключевой задачей конгресса считается запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии. Присутствуют наблюдатели от стран-гарантов (Иран, Турция), нескольких арабских стран, а также офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры во главе с ним самим.

Особое меню, залы для молитв и памятка



Для участников подготовили специальное меню, молитвенные залы, а также раздали памятки по требованиям безопасности на площадке мероприятия.

В буклете, который получил каждый участник нацконгресса, на трёх языках рассказывается о форуме. В частности, сообщается, что рабочим языком конгресса является арабский. Однако в ходе заседания будет идти синхронный перевод на русский, английский, турецкий и фарси.

Для участников мероприятия обустроены молитвенные залы: один в аэропорту Сочи и еще три — для мусульман и христиан — в главном медиацентре.

"Меню ресторанов составлено с учётом национальных особенностей участников конгресса", — говорится в буклете.

В документе также есть раздел, посвящённый правилам безопасности.

"Участникам запрещено кричать, скандировать лозунги, унижающие человеческое достоинство; бросать различные предметы, способные причинить ущерб жизни и здоровью людей; использовать предметы, содержащие шумовой эффект; провоцировать других участников к беспорядкам и срыву мероприятия", — говорится в памятке.

Впрочем, как показали последующие события, памятку прочитали не все.

Старейшина: только сирийцы могут определять будущее страны



Открыл конгресс старейшина, председатель торгового союза Сирии Мухаммад Гасан аль-Каляа.

"Мы сообщаем всему миру, что мы, сирийцы, способны сплотиться, чтобы подтвердить национальные узы, которые нас объединяют", — сказал он. "Мы собрались, чтобы громко провозгласить — руки прочь от Сирии! Прекратите вмешиваться в ее дела и разжигать огонь смуты и раскола!" — подчеркнул он.

По его словам, только сирийцы "имеют право определять" будущее Сирии. "Я призываю сирийцев во имя ее родины встать единым фронтом на защиту Сирии от всех, кто желает ей зла", — заявил выступающий.

Он призвал защитить суверенитет, независимость и территориальное и народное единство САР, "восстановить для нашей дорогой родины ее славный путь в истории и вместе укрепить ее славу". Он также выразил правительству и народу России благодарность за помощь своей родине и организацию конгресса.

Путин: возможность вернуться к мирной жизни



Следом на сцену поднялся Лавров, он зачитал послание от Путина.

"Сформированы условия для того, чтобы перевернуть трагическую страницу в истории Сирии. С учетом наметившихся позитивных тенденций, необходим по-настоящему эффективный межсирийский диалог в интересах достижения всеобъемлющего политического урегулирования, при ведущей роли ООН и на основе имеющихся на этот счет решений международного сообщества, в первую очередь резолюции 2254 Совбеза ООН", — говорится в послании Путина.

По словам российского президента, конгресс призван вновь сплотить народ Сирии после почти семилетнего вооруженного конфликта, "унесшего жизни сотен тысяч людей, вынудившего миллионы граждан покинуть свою родину". По его мнению, благодаря конгрессу "предоставляется хорошая возможность вернуться к мирной, нормальной жизни" в Сирии.

"Совместно с партнерами по астанинскому процессу — Ираном и Турцией, влиятельными арабскими государствами, соседями Сирии, мы постарались сделать это мероприятие максимально представительным, исходя из того, что только народ Сирии вправе определять будущее своей страны", — подчеркнул президент в своем послании.

Лавров: вырабатывайте способность работать сообща



После того, как Лавров зачитал послание от Путина, министр заявил, что хотел бы от себя сказать несколько слов, но эта фраза была прервана криками вставшего с места делегата — "Да здравствует Россия! Да здравствует дружба!" В ответ другая группа оппозиционеров, очевидно, не согласившись с дружественным настроем своего соотечественника, начала с ним ожесточенную полемику на арабском.

"Дорогие друзья, спасибо большое, дорогие друзья, мы должны продолжать работать, у вас будет возможность поучаствовать в дискуссии. Дорогие друзья, хотел бы и от себя лично выразить… хотел бы и от себя лично искреннюю признательность нашим коллегам", — попытался успокоить делегатов Лавров.

Однако полемика продолжалась, вновь прозвучал лозунг "Да здравствует Россия!"

"Друзья, еще раз прошу вашего внимания. Если "Россия да здравствует" — дайте мне сказать, пожалуйста", — повторил Лавров. Он отметил "беспрецедентный характер этого собрания" и призвал начать с того, чтобы "вырабатывать взаимное доверие, вырабатывать способность работать сообща".

После этого участники путём голосования сформировали президиум форума. В него, в частности, вошли открывавший форум Мухаммад Гасан аль-Каляа, представитель Сирийского демократического фронта Маис аль-Крейди, лидер "московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль, представитель "Национального координационного комитета за демократические перемены" Хейсам Манаа, лидер оппозиционного блока "Завтра Сирии" Ахмад Джерба, лидер платформы "Астана" сирийской оппозиции Ранда Кассис, а также спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.

Началась закрытая, без наблюдателей, работа конгресса. Ожидается, что участники проведут во вторник два пленарных заседания.

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