РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи открылся, хоть и с опозданием

Сюжет:
Конгресс национального диалога Сирии в Сочи (66)
14:1730.01.2018
(обновлено: 14:18 30.01.2018)
04771
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУчастники конгресса сирийского национального диалога в Сочи. 30 января 2018Участники конгресса сирийского национального диалога в Сочи. 30 января 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. В Сочи стартовал конгресс национального диалога Сирии, его открыло послание президента России Владимира Путина, которое зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров. После этого началась закрытая часть: зал покинули все иностранные наблюдатели и журналисты, оставив сирийцев наедине друг с другом.

Журналисты турецкого телеканала TRT HABER во время подготовки к Конгрессу сирийского национального диалога в медиа-центре в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Источник: в пленарных сессиях конгресса будут участвовать только сирийцы

Демарш одной из делегаций

Конгресс начался с опозданием на два с половиной часа из-за задержки ряда участников и наблюдателей. Позднее оказалось, что одна из делегаций оппозиции отказалась от участия в конгрессе, передав свои полномочия турецкой делегации, пояснил РИА Новости источник в МИД Турции.

"Делегация сирийской оппозиции, которая прибыла из Анкары в Сочи для участия в конгрессе, увидев флаги и логотипы сирийского режима, в знак протеста не захотела проходить паспортный контроль для въезда в страну. По этой причине делегация приняла решение не участвовать в работе конгресса и передала свои полномочия турецкой делегации", — сказал источник.

Президент РФ Владимир Путин. 29 января 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Только сирийский народ может определить будущее страны, заявил Путин

Впрочем, и без этой делегации форум оказался весьма представительным. В Сочи собрались 1511 человек, которые представляют собой все политические и этноконфессиональные группы Сирии. Ключевой задачей конгресса считается запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии. Присутствуют наблюдатели от стран-гарантов (Иран, Турция), нескольких арабских стран, а также офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры во главе с ним самим.

Особое меню, залы для молитв и памятка

Для участников подготовили специальное меню, молитвенные залы, а также раздали памятки по требованиям безопасности на площадке мероприятия.

В буклете, который получил каждый участник нацконгресса, на трёх языках рассказывается о форуме. В частности, сообщается, что рабочим языком конгресса является арабский. Однако в ходе заседания будет идти синхронный перевод на русский, английский, турецкий и фарси.

Участники конгресса сирийского национального диалога в Сочи. 30 января 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Особое меню и залы для молитв предложили участникам конгресса в Сочи

Для участников мероприятия обустроены молитвенные залы: один в аэропорту Сочи и еще три — для мусульман и христиан — в главном медиацентре.

"Меню ресторанов составлено с учётом национальных особенностей участников конгресса", — говорится в буклете.

В документе также есть раздел, посвящённый правилам безопасности.

"Участникам запрещено кричать, скандировать лозунги, унижающие человеческое достоинство; бросать различные предметы, способные причинить ущерб жизни и здоровью людей; использовать предметы, содержащие шумовой эффект; провоцировать других участников к беспорядкам и срыву мероприятия", — говорится в памятке.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время конгресса сирийского национального диалога в Сочи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Лаврову пришлось усмирять сирийских оппозиционеров на конгрессе в Сочи

Впрочем, как показали последующие события, памятку прочитали не все.

Старейшина: только сирийцы могут определять будущее страны

Открыл конгресс старейшина, председатель торгового союза Сирии Мухаммад Гасан аль-Каляа.

"Мы сообщаем всему миру, что мы, сирийцы, способны сплотиться, чтобы подтвердить национальные узы, которые нас объединяют", — сказал он. "Мы собрались, чтобы громко провозгласить — руки прочь от Сирии! Прекратите вмешиваться в ее дела и разжигать огонь смуты и раскола!" — подчеркнул он.

По его словам, только сирийцы "имеют право определять" будущее Сирии. "Я призываю сирийцев во имя ее родины встать единым фронтом на защиту Сирии от всех, кто желает ей зла", — заявил выступающий.

Президент РФ Владимир Путин. 26 января 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Конгресс нацдиалога призван сплотить сирийский народ, заявил Путин

Он призвал защитить суверенитет, независимость и территориальное и народное единство САР, "восстановить для нашей дорогой родины ее славный путь в истории и вместе укрепить ее славу". Он также выразил правительству и народу России благодарность за помощь своей родине и организацию конгресса.

Путин: возможность вернуться к мирной жизни

Следом на сцену поднялся Лавров, он зачитал послание от Путина.

"Сформированы условия для того, чтобы перевернуть трагическую страницу в истории Сирии. С учетом наметившихся позитивных тенденций, необходим по-настоящему эффективный межсирийский диалог в интересах достижения всеобъемлющего политического урегулирования, при ведущей роли ООН и на основе имеющихся на этот счет решений международного сообщества, в первую очередь резолюции 2254 Совбеза ООН", — говорится в послании Путина.

Участник конгресса сирийского национального диалога в Сочи. 30 января 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Источник сообщил об отказе группы сирийской оппозиции приехать в Сочи

По словам российского президента, конгресс призван вновь сплотить народ Сирии после почти семилетнего вооруженного конфликта, "унесшего жизни сотен тысяч людей, вынудившего миллионы граждан покинуть свою родину". По его мнению, благодаря конгрессу "предоставляется хорошая возможность вернуться к мирной, нормальной жизни" в Сирии.

"Совместно с партнерами по астанинскому процессу — Ираном и Турцией, влиятельными арабскими государствами, соседями Сирии, мы постарались сделать это мероприятие максимально представительным, исходя из того, что только народ Сирии вправе определять будущее своей страны", — подчеркнул президент в своем послании.

Лавров: вырабатывайте способность работать сообща

После того, как Лавров зачитал послание от Путина, министр заявил, что хотел бы от себя сказать несколько слов, но эта фраза была прервана криками вставшего с места делегата — "Да здравствует Россия! Да здравствует дружба!" В ответ другая группа оппозиционеров, очевидно, не согласившись с дружественным настроем своего соотечественника, начала с ним ожесточенную полемику на арабском.

Участники конгресса сирийского национального диалога в Сочи. 30 января 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Политолог предостерег от завышенных ожиданий от конгресса нацдиалога в Сочи

"Дорогие друзья, спасибо большое, дорогие друзья, мы должны продолжать работать, у вас будет возможность поучаствовать в дискуссии. Дорогие друзья, хотел бы и от себя лично выразить… хотел бы и от себя лично искреннюю признательность нашим коллегам", — попытался успокоить делегатов Лавров.

Однако полемика продолжалась, вновь прозвучал лозунг "Да здравствует Россия!"

"Друзья, еще раз прошу вашего внимания. Если "Россия да здравствует" — дайте мне сказать, пожалуйста", — повторил Лавров. Он отметил "беспрецедентный характер этого собрания" и призвал начать с того, чтобы "вырабатывать взаимное доверие, вырабатывать способность работать сообща".

Участники конгресса сирийского национального диалога в Сочи. 30 января 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Путин призвал к эффективному межсирийскому диалогу в Сочи

После этого участники путём голосования сформировали президиум форума. В него, в частности, вошли открывавший форум Мухаммад Гасан аль-Каляа, представитель Сирийского демократического фронта Маис аль-Крейди, лидер "московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль, представитель "Национального координационного комитета за демократические перемены" Хейсам Манаа, лидер оппозиционного блока "Завтра Сирии" Ахмад Джерба, лидер платформы "Астана" сирийской оппозиции Ранда Кассис, а также спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.

Началась закрытая, без наблюдателей, работа конгресса. Ожидается, что участники проведут во вторник два пленарных заседания.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена