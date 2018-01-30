В Сочи открылся Конгресс национального диалога Сирии

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Конгресс национального диалога Сирии официально открылся в Сочи после задержки, связанной с ожиданием участников.

Как пояснили в российском МИД, задержка начала конгресса была связана с ожиданием некоторых участников и наблюдателей.

Открыл конгресс спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Ожидается, что после него с приветственным словом выступит глава МИД РФ Сергей Лавров. После к собравшимся обратится председатель торгового союза Сирии Мухаммад Гасан аль-Каляа.

После официальной части открытия, конгресс продолжит свою работу в закрытом для прессе формате. Согласно программе, которую раздали участникам форума, во вторник состоятся две пленарные сессии с перерывом на обед. По данным источника РИА Новости, на пленарных заседаниях присутствовать будут только сирийцы, ни гаранты (Россия, Турция, Иран), ни наблюдатели представлены в зале не будут. Вечером участники конгресса соберутся на официальную церемонию закрытия.

Более 1,5 тысячи человек прибыли в Сочи для участия в конгрессе, все они представляют различные политические и этноконфессиональные группы Сирии. Как сообщили РИА Новости организаторы форума, из 1511 делегата, 107 человек представляют внешнюю оппозицию.

Ключевым вопросом форума является запуск работы над новой конституцией Сирии и вопросы формирования конституционной комиссии.

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