В МИД России объяснили задержку открытия конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Открытие конгресса нацдиалога Сирии в Сочи задерживается в связи с ожиданием ряда участников и наблюдателей, он начнется уже скоро, заявил член Оргкомитета, заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

"Конгресс скоро начнется. Открытие форума задерживается в связи с ожиданием ряда участников и наблюдателей", — сказал Кожин на просьбу прокомментировать информацию, распространявшуюся сегодня рядом иностранных СМИ о якобы отказе части приглашенных принять участие в конгрессе.

"Возникли некоторые проблемы с прибывшей из Турции группой вооруженной оппозиции, которая обусловила свое участие дополнительными требованиями. Сегодня утром министр иностранных дел Сергей Лавров провел два телефонных разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, получив заверения в том, что данная проблема будет решена", — отметил он.

По словам Кожина, в данный момент эта группа оппозиции находится в здании аэропорта Сочи.

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