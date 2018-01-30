Для участия в конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи прибыли 1511 делегатов

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. В Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи будут участвовать 1511 делегат, из них 107 представляют внешнюю оппозицию, сообщили РИА Новости в оргкомитете форума.
"107 делегатов Конгресса представляют внешнюю оппозицию. Среди них – делегаты от "московской платформы" Кадри Джамиль; "астанинской платформы" Ранда Кассис; движения "Завтра Сирии", возглавляемого Ахмедом Джарбой; Хейсам Манаа из "Национального координационного комитета за демократические перемены"; представители "Гражданского движения", — уточнили в оргкомитете.
Соорганизаторами сочинской встречи вместе с Россией выступают Иран и Турция как страны-гаранты астанинских соглашений о режиме прекращения огня в Сирии, представленные своими делегациями.
"По приглашению на форум в Сочи прибыли также представители ООН, стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Египта, Иордании, Ирака, Ливана и Казахстана", — отметили в оргкомитете.
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