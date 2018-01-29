ООН, 29 янв — РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан Де Мистура оценит ход встречи в Сочи по Сирии, заявил в пятницу заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Конгресс национального диалога Сирии проходит по инициативе России. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

Хак рассказал, что ООН надеется, что конгресс нацдиалога в Сочи внесет вклад в женевские переговоры.

"Де Мистура на месте может оценить, что происходит в Сочи, но наша надежда, как я сказал, это вклад в женевский процесс", — сообщил представитель генсека ООН.

Форум стартовал в Сочи 29 января. Основной и рабочий день конгресса — вторник, 30 января. Предполагается, что мероприятие соберет свыше 1,6 тысячи сирийцев.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>