Сирийские курды сообщили о еще восьми погибших при авиаударе по Африну

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Турецкая авиация продолжает наносить удары по сирийскому Африну, в деревне Гобеле погибли 8 мирных жителей, сообщили РИА Новости в представительстве Сирийского Курдистана в Москве.

"Сегодня в районах Раджо, Джиндирие и во многих деревнях были столкновения и бомбардировки. Пока точных данных о погибших нет, но в основном гражданские лица. Например, в деревне Гобеле в результате авиудара погибло 8 граждан, 20 получили ранение, еще 10 остаются под руинами, их достают", — сообщили в представительстве.

Сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на местные источники в воскресенье сообщило, что с момента начала операции турецких ВС в районе Африна и соседних деревнях на севере провинции Алеппо погибло не меньше 86 мирных граждан и 198 человек получили ранения.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне, впоследствии премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.