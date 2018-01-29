Курды в Африне заявили, что Турция бомбит мирное население

БЕЙРУТ, 29 янв – РИА Новости. Турецкая армия и союзные ей вооруженные бандформирования, не добившись успехов на земле, увеличили интенсивность ударов по мирному населению и памятникам культурного наследия в сирийском Африне, рассказал РИА Новости официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду.

По его словам, турецкая армия и ее союзники из числа террористических группировок "до сих пор не добились никаких военных успехов".

"Девять дней мы противостоим самолетам и армии, которая считается второй по силе в НАТО, тысячи террористов осаждают нас с трех сторон, и несмотря на это мы противостоим им с нашим простым оружием и не даем им добиться никакого успеха… Так как они не могут добиться военных успехов, они решили отыграться на населении и даже на исторических памятниках. Они бомбят жилые кварталы и тем самым запугивают людей", — сказал Хеду.

По словам собеседника агентства, турецкая авиация в воскресенье нанесла удары по деревне Басуфан, где живут курды-езиды, и по деревне Айн-Дара, где находится одноименный древний арамейский храм, который пострадал от авиаударов.

Сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на местные источники в воскресенье сообщило, что с момента начала операции турецких ВС в районе Африн и соседних деревнях на севере провинции Алеппо погибло не меньше 86 мирных граждан и 198 человек получили ранения.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне, впоследствии премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>