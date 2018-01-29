Участники конгресса в Сочи проведут во вторник две пленарных сессии

СОЧИ, 29 янв — РИА Новости. Конгресс национального диалога Сирии в Сочи официально начнётся во вторник утром с церемонии открытия и пленарного заседания, следует из программы конгресса, которую организаторы раздали участникам конгресса.

Официальный старт конгрессу будет дан в 10.00 мск, после чего участники проведут две пленарные сессии в 10.50 (мск) и 14.30 (мск) с перерывом на обед. Второе пленарное заседание, как следует из программы, продлится три часа. После него состоится официальная церемония закрытия конгресса.

Форум стартовал в Сочи 29 января. Основной и рабочий день конгресса — вторник, 30 января. Предполагается, что мероприятие соберет свыше 1,6 тысячи сирийцев.

Конгресс национального диалога Сирии проходит по инициативе России. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

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