США не будут участвовать в конгрессе нацдиалога САР в качестве наблюдателя

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Представители Вашингтона не будут участвовать в конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи в качестве наблюдателей, при этом США подчеркивают, что вектор содействия урегулированию в Сирии должен оставаться направленным на политический процесс под эгидой ООН в Женеве, заявила РИА Новости глава пресс-службы американского посольства в Москве Мария Олсон.

"США не будут участвовать в конгрессе сирийского национального диалога в Сочи в качестве наблюдателя. Мы хотим заметить, что Сирийский комитет по переговорам заявил, что не примет участия в конгрессе в Сочи, и США уважает решение СКП", — заявила Олсон.

Она подчеркнула, что "вектор наших общих усилий должен оставаться направленным на политический процесс под эгидой ООН в Женеве".

"США будут продолжать сотрудничать с ООН и другими сторонами, в том числе с Россией, в целях поощрения всех возможных усилий для продвижения политического процесса, как это предусматривают резолюция Совета Безопасности ООН 2254 и совместное заявление президентов Трампа и Путина в Дананге",- отметила Олсон.

"США тесно сотрудничают с ООН, со странами, с которыми придерживаемся схожих подходов, а также с Россией и Сирийским комитетом по переговорам (СКП), чтобы быть уверенными в том, что резолюция Совета Безопасности ООН 2254, которая закрепляет и определяет мандат, структуру и конкретный состав Конституционного комитета в Женеве, уважается всеми сторонами",- сказала она.

По словам Олсон, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и госсекретарь США Рекс Тиллерсон "обсудили данный вопрос".

"И мы понимаем, что в основе решения направить специального посланника ООН по Сирии для участия в конгрессе сирийского национального диалога в Сочи лежат твердые обязательства, данные Россией в отношении Женевского процесса, который идет под эгидой ООН",- подчеркнула глава пресс-службы американского посольства.

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