Историк назвал конгресс нацдиалога Сирии в Сочи "важным шагом в будущее"

СОЧИ, 29 янв — РИА Новости. Война в Сирии после конгресса нацдиалога не закончится, но это очень важный шаг к будущему, считает независимый участник форума, историк Сухейль Лаванд.

"Этот будет лучше, чем другие форумы. Конечно, после него война не будет закончена. Но это не просто хороший, а отличный шаг для будущего Сирии, народа в Сирии", — сказал Лаванд журналистам.

"Это не будет решающим саммитом, но будет важным шагом к урегулированию", — полагает он.

Форум стартует в Сочи 29 января. Основной и рабочий день конгресса — вторник, 30 января. В этот день в главном медиацентре Сочи пройдет пленарное заседание конгресса национального диалога Сирии. Предполагается, что мероприятие соберет свыше 1,6 тысячи сирийцев.

Конгресс национального диалога Сирии проходит по инициативе России. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

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