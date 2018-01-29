Путин посетит военно-практическую конференцию по итогам спецоперации в САР

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудит с участниками конференции в Национальном центре управления обороной РФ вопросы применения вооружения в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин посетит Национальный центр управления обороной Российской Федерации, где будет проходить военно-практическая конференция по итогам специальной операции в Сирии, 30 января.

"В работе конференции примут участие руководители федеральных министерств и ведомств, руководящий состав Минобороны России, представители госкорпораций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые обсудят вопросы применения вооружения, военной и специальной техники в Сирийской Арабской Республике", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на конференции будут проанализированы эффективность системы вооружения в целом и особенности применения отдельных образцов техники и вооружения, а также деятельность предприятий ОПК, в том числе по эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию.

Сообщается, что результаты конференции будут учтены при дальнейшей реализации государственной программы вооружений.

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