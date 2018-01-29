Итоги Конгресса нацдиалога Сирии не определены заранее, заявила Захарова

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергает данные о том, что решения Конгресса национального диалога Сирии определены заранее.

"Только прилетевшие в Сочи сирийцы приступили к работе, как тут же по СМИ был разослан некий "план итогового заявления конгресса". Сразу же начали поступать звонки с просьбой о комментарии. Самое невероятное, дело подаётся таким образом, что к приезду представителей Дамаска и оппозиции уже якобы всё написано, решения приняты (непонятно, правда, какие и кем), а мероприятие лишено "интриги", — написала она на своей странице в Facebook.

"Всё, что сейчас запускается в медийное пространство о некоей "предрешенности итогов Сочи", "заранее написанных заявлениях" — это попытка сорвать работу конгресса. Что касается порядка аккредитации, логистики расселения и транспортировки — да, как всегда всё было заранее проработано — пару дней назад на брифинге рассказывала. А вот само мероприятие настолько живое и непредсказуемое, что всё решается с колёс, так, как подсказывает ход встреч и консультаций непосредственно сирийцев", — отметила Захарова.

Конгресс начинается в Сочи 29 января, в этот день приедет большая часть его участников и будут идти подготовительные мероприятия. Основной и рабочий день конгресса — вторник, 30 января. В этот день в главном медиацентре Сочи пройдет пленарное заседание конгресса национального диалога Сирии. Предполагается, что мероприятие соберет свыше 1,6 тысячи сирийцев.

Конгресс национального диалога Сирии пройдет в Сочи по инициативе России. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.