Конгресс в Сочи поможет диалогу в Женеве, считает внешняя оппозиция САР

СОЧИ, 29 янв — РИА Новости. Представители внешней сирийской оппозиции считают, что конгресс нацдиалога Сирии в Сочи поможет подтолкнуть и продвинуть женевский процесс.

"Мы будем разговаривать по поводу конституции, много разных стран вовлечено в этот процесс, но сейчас нужен внутрисирийский диалог", — сказал журналистам официальный представитель движения "Завтра Сирии" Монзер Акбик.

"Женевский формат не сильно помог всему процессу. Есть шанс сейчас помочь женевскому формату, политическому процессу в Женеве", — отметил сирийский политик.

По его словам, резолюция ООН 2254 является основным документом для урегулирования.

"В свете проведения конгресса есть возможностью для укрепления женевского процесса. Возможно, потом будет проведена большая встреча между ведущими странами, которая также поможет процессу", — отметил он.

"Надо договориться о прекращении огня. Надеюсь, эта конференция положит начало этому", — сказал он.

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