Сирийская оппозиция считает преждевременным говорить о следующем конгрессе

СОЧИ, 29 янв — РИА Новости. Представители внешней сирийской оппозиции считают преждевременным говорить о возможности проведения следующего конгресса нацдиалога, однако не отвергают такую возможность.

"Ещё рано об этом говорить. Это дело ООН и России. Генсек ООН попросил, чтобы формат Сочи прошёл один раз. Это то, что мы знаем из новостей. Однако надо сначала провести Сочи-1", — сказал журналистам официальный представитель движения "Завтра Сирии" Монзер Акбик.

По его словам, на форуме будут созданы комитеты, их работа продолжится и после форума, они будут заниматься конкретными задачами.

"Конференция в Сочи — это начало, первая ласточка", — сказал он.

Форум стартует в Сочи 29 января, в этот день приедет большая часть его участников и будут идти подготовительные мероприятия. Основной и рабочий день конгресса — вторник, 30 января. В этот день в главном медиацентре Сочи пройдет пленарное заседание конгресса национального диалога Сирии. Предполагается, что мероприятие соберет свыше 1,6 тысячи сирийцев.

Конгресс национального диалога Сирии пройдет в Сочи по инициативе России. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

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