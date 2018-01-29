Умеренная сирийская оппозиция вылетела на конгресс нацдиалога в Сочи

ЖЕНЕВА, 29 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. Умеренная оппозиция Сирии, несмотря на психологическое давление и неприкрытые угрозы, вылетела спецбортом из Женевы в Сочи для участия в Конгрессе сирийского национального диалога, заявил журналистам постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.
"Сегодня утром из аэропорта Женевы взлетел и взял курс на Сочи спецборт, на котором летят представители сирийской оппозиции. Они примут участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи 29-30 января. В самолете — 71 участник конгресса, представляющие различные умеренные оппозиционные группировки Сирии", — сказал он.
Постпред РФ отметил, что на борту самолета находятся представители "Движения за плюралистическое общество", "Сирийской национальной конференции" (движение КАМХ), движения "Завтра Сирии" и движения "Национальный блок".
Постпред также назвал решение сирийский оппозиционеров достойным поступком, "который говорит о том, что на конгрессе соберутся настоящие сирийские патриоты, готовые находить друг с другом общий язык".
"Россия признательна властям Швейцарии и администрации аэропорта Женевы за оказанную помощь, содействие в организации вылета, решение других логистических вопросов и обеспечение безопасности", — отметил постпред РФ.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы. А Конгресс национального диалога Сирии в Сочи — первая с начала конфликта попытка собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
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