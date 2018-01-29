Лаврентьев рассказал об участии представителей СКП в конгрессе в Сочи

СОЧИ, 29 янв — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что, несмотря на отказ руководства сирийской объединенной оппозиции участвовать в конгрессе национального диалога Сирии в Сочи, ряд ее представителей принимает участие в конгрессе в индивидуальном порядке.

"Мы все-таки рассчитываем, что здравый смысл возобладает и руководство сирийской объединенной оппозиции все-таки примет решение прибыть на конгресс. Такая возможность не исключается, и приглашения остаются на столе. Но уже сейчас часть из сирийской объединенной оппозиции на индивидуальной основе решила принять участие в конгрессе. Это касается и "московской группы", которая туда входит, и "каирской группы", и ряд представителей других групп, которые были избраны в объединенную оппозицию в Эр-Рияде", — заявил Лаврентьев журналистам в понедельник.

Он также выразил сожаление, что руководство сирийской объединенной оппозиции, которое принимало участие в межсирийских переговорах в Вене под председательством Стаффана де Мистуры, сделало такое заявление о своем нежелании принимать участие в конгрессе.

Конгресс нацдиалога Сирии запланирован на 30 января в Сочи. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров. Делегация объединенной оппозиции — сирийская комиссия по переговорам решила отказаться от участия в конгрессе.

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