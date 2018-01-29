В "Национальном фронте Сирии" прокомментировали конгресс нацдиалога

СОЧИ, 29 янв — РИА Новости. Участник конгресса нацдиалога от проправительственных сил Сирии Риад Табара рассчитывает, что на форуме как сторонники действующего президента САР, так и находящиеся в оппозиции сирийцы смогут собраться за одним столом.
"Я думаю, что те ответственны люди, которые находятся в стане оппозиции, должны понять — у нас одна родина, и какие бы политические разногласия между нами бы ни были, мы должны объединится вокруг идеи единой Сирии", — отметил он.
Конгресс национального диалога Сирии проходит в Сочи по инициативе России. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.