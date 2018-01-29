"Оливковая ветвь" Турции в Африне: первые итоги военной операции

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Неделю назад началась турецкая операция в сирийском Африне "Оливковая ветвь". О мотивах действующих сил и итогах первой недели операции — в материале РИА Новости.

Генштаб ВС Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне 20 января. Турецкая авиация нанесла удары по городу — как утверждают в генштабе, бомбили позиции курдских бойцов. По версии самих курдов, удары пришлись в основном по домам мирных жителей. За неделю операции погибли 59 мирных граждан, еще 134 получили ранения.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым объявил о начале наземной операции 21 января. По заявлению турецкого Генштаба, операция ведется "против террористических организаций РПК, сирийской курдской партии "Демократический союз", сил самообороны сирийских курдов (YPG)". А целью наступления является "зачистка региона от террористов".

РПК — это Рабочая партия Курдистана Абдуллы Оджалана. В Турции она считается террористической, Оджалан с 1999 года отбывает пожизненное заключение. Еще в 2003 году в соседней Сирии активисты РПК создали партию "Демократический союз" (PYD). В условиях войны PYD фактически стала правящей в курдских районах Сирии. Что касается YPG (в переводе "Отряды народной самообороны"), то это созданное PYD ополчение, которое должно было защищать курдов от ИГ* (запрещена в РФ) и других радикалов. Однако Турцией и YPG, и PYD рассматриваются как филиалы РПК.

Сами турки утверждают, что воюют в Африне против "террористов", а мирному населению бояться нечего. По заявлениям курдской стороны, наоборот, от обстрелов и бомбежек страдает как раз мирное население.

Одновременно с турками в районе Африна действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Курдский анклав в окружении Турции и протурецких сил

Африн — курдская территория на севере Сирии. До войны там жили около 450 тысяч человек, в основном курды. Однако после 2014 года, когда по северу Сирии быстро распространялось "Исламское государство"*, Африн оказался островком безопасности, потому что ополченцы сумели организовать его защиту.

На территорию кантона хлынули беженцы из Идлиба и Алеппо, его население выросло до миллиона.

В регионе есть небольшая промышленность, хорошо развиты земледелие и животноводство, производят оливковое масло. Возможно, это повиляло на выбор названия для турецкой операции — "Оливковая ветвь".

На севере и востоке Сирии есть еще несколько курдских территорий, ставших им подконтрольными после победы над ИГ*. Однако Африн среди них занимает особое место — он находится обособленно от остальных курдских земель.

Осенью 2016 года курды быстро продвигались вдоль турецкой границы, отбирая у ИГ *одну деревню за другой. Тогда курды обещали соединить Африн с другими курдскими территориями на северо-востоке Сирии, соединить свои владения в одно целое.

Турция, в свою очередь, была обеспокоена перспективой создания враждебного ей анклава вдоль всей своей южной границы. Турецкие войска и протурецкие боевики вторглись с территории Турции на юг, в города Джераблус, Эль-Баб и Аазаз. Курдские земли оказались рассечены надвое, Африн остался изолированным.

Теперь с четырех сторон Африн окружен враждебными ему Турцией (на севере и западе) и протурецкими боевиками (на юге и востоке). И только на юго-востоке Африн имеет "дорогу жизни".

© AFP 2018 / George Ourfalian В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018 © AFP 2018 / George Ourfalian В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018

"Федерация" вместе сирийского Курдистана

После событий осени 2016 года, столкнувшись с противодействием Турции, курды при поддержке американцев начали продвигаться на юг — в сторону Ракки и Дейр-эз-Зора. Сейчас "Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляют курдские отряды, контролируют большую частью Сирии к востоку от Евфрата. Там, несмотря на протесты сирийских властей, размещены американские базы. По разным данным, здесь находится около 2 тысяч американских спецназовцев и инструкторов.

Тогда же курды провозгласили создание "Федерации северной Сирии (Рожава)", которая сейчас объединяет значительные территории на севере и востоке страны. Дамаск появление этой "федерации" не признал, а ее планы пока не ясны – ее лидеры то ли собираются провозгласить создание курдской автономии, то ли распространить опыт самоуправления на всю Сирию.

В любом случае в "федерации" сильно влияние американцев, что не может не настораживать Дамаск и его союзников. Здесь вопреки протестам Дамаска и в нарушение международного права американцы разместили свои базы и тренировочные лагеря.

Сам президент Сирии Башар Асад считает, что вопрос об автономии курдов может быть решён только на общенациональном референдуме.

"Мы не можем говорить только с одной частью курдов, не принимая во внимание всех местных курдов, так же, как и всех армян, чеченцев, турок, арабов. Большинство курдов не просят автономию. Только часть из них", — сказал сирийский лидер в интервью "Комсомольской правде".

"Я не могу им это дать. Политическая система Сирии мне не принадлежит. Нужен всеобщий народный с референдум, который скажет "да" или "нет", — подчеркнул Асад.

© AFP 2018 / Omar Haj Kadour Боец Свободной Сирийской армии на юго-западном краю региона Африн. 24 января 2018 © AFP 2018 / Omar Haj Kadour Боец Свободной Сирийской армии на юго-западном краю региона Африн. 24 января 2018

Роль России и центра по примирению

Еще год назад Россия ввела в Африн группу Центра по примирению враждующих сторон. Естественно, курды воспринимали российских военных как своего рода гарантию безопасности. Однако 20 января российские военные из центра по соображениям безопасности были переведены из самого города Африн на юго-восточную оконечность провинции, в район Телль-Рифъат. В этом месте проходит дорога в Алеппо. Курдские формирования восприняли это как своего рода "зеленый свет" для турецкой атаки.

К тому же, когда 20 января Турция подвергла Африн массированной бомбардировке, обещания Сирии сбивать турецкие самолеты осталось невыполненным. Курды хорошо осведомлены и о наличии на российской базе Хмеймим современных комплексов ПВО С-400. Россия, впрочем, и в этот раз повторила то, что уже говорила ранее — российские ПВО в Сирии нужны, прежде всего, для защиты баз Хмеймим и Тартус. "Конфликт России с Турцией, входящей в блок НАТО, представить сложно. Должна ли была Россия сбивать турецкие самолеты? Это нереально", — заявил на круглом столе в МИА "Россия сегодня" военный эксперт Владимир Евсеев.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва призывает все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности ближневосточной страны.

Асад высказался в адрес турецкой операции более жестко: "Грубое нападение Турции на сирийский город Африн нельзя отделить от политики, которой следует турецкий режим с первого дня кризиса в Сирии и которая построена в основном на поддержке терроризма и террористических группировок под разными именами".

Жесткие обвинения курдов

Главнокомандующий силами YPG Сипан Хемо выступил с обвинениями в адрес России, заявив, что курды разочарованы ее позицией.

"Россия в настоящее время является союзником турецкого государства и находится на грани войны с нами. У нас были свои договоренности с Россией, но она проигнорировала их, предав нас", — говорится в его заявлении, распространенном курдскими СМИ.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле самым внимательным образом наблюдают за ходом операции Турции в сирийском Африне, российские представители находятся в контакте как с Дамаском, так и с Анкарой.

Россия предупреждала курдов

Нельзя сказать, что Россия вышла из Африна неожиданно. Ряд источников говорит о том, что Россия вела переговоры с курдами, предлагая им передать контроль над своей безопасностью сирийским властям.

"Со стороны России нам поступило предложение сдать Африн силам режима (в Дамаске)… Мы на это пойти не могли, мы пошли на путь обороны и защиты", — рассказал на брифинге представитель Сирийского Курдистана в Москве Роди Осман.

Но и после отказа курдов они не были брошены на произвол судьбы. Российская группа центра по примирению в Телль-Рифате сейчас обеспечивает выход из Африна беженцев, их снабжение продуктами и водой.

Курдские сайты сообщали и о визите главы курдского ополчения Сипана Хемо на переговоры в Москву в конце декабря. Курдские источники говорили также, что несколько тяжелораненых бойцов YPG сейчас проходят реабилитацию в одной из подмосковных клиник. В Москве продолжают действовать офисы организаций, связанных с Рабочей партией Курдистана (в России она не считается террористической) и даже Сирийского Курдистана. Так что отношения России и сирийских курдов на самом деле лучше, чем может показаться из некоторых заявлений.

Вскоре после начала "Оливковой ветви" курды убедились в правоте российских предложений. В четверг стало известно, что власти Африна призывали Дамаск к защите пограничных районов региона от наступления Турции.

"Призываем сирийское государство исполнить свои суверенные обязанности в отношении Африна и защитить свои границы с Турцией от нападений турецкого оккупанта", — говорится в заявлении курдских властей. В тексте отмечается, что наступление Турции грозит территориальному единству Сирии, поскольку их цель — захват и оккупация территорий.

Турция и раздел Сирии

Есть еще один важный момент к пониманию действий Турции: Анкара, вложив немалые организационные и политические ресурсы в поддержку сирийских оппозиционеров и боевиков, практически ничего не получила взамен. Протурецким повстанцам досталась только провинция Идлиб и небольшой анклав с упомянутыми Джераблусом, Аазазом и Эль-Бабом. А ведь Турция согласилась поддержать и астанинский формат, и конгресс в Сочи, и создание зон деэскалации, и вывод исламистов из Алеппо.

"Для Турции очень важно взять Африн, поскольку она отстает в сфере влияния в Сирии от остальных игроков", — считает начальник центра исламских исследований института инновационного развития, эксперт российского совета по международным делам Кирилл Семёнов.

"Если Африн будет взят, то возникнет достаточно большая зона безопасности вдоль турецкой границы. После этого Турция сможет заявить, что свою роль в Сирии выполнила, создав устойчивое территориальное объединение", — считает эксперт.

При этом в Идлибе сейчас сосредоточены большие силы боевиков. Весь 2016 год их свозили туда автобусами со всей Сирии в рамках договоренностей с сирийским правительством — боевики прекращали бои в Алеппо или в провинции Хомс, взамен власти обеспечивали им "коридор" до Идлиба.

Постепенно в Идлибе, по оценке военных экспертов, скопилось от 50 до 100 тысяч боевиков из разных группировок. Можно спрогнозировать, что в определенный момент эта огромная, мотивированная и обученная сила не усидит на одном месте и начнет действовать. Вопрос в том, как именно. На северо-западе провинция Идлиб граничит с Турцией. С учетом влияния Турции на этих боевиков и силы турецкой армии невозможно представить, чтобы боевики напали на Турцию. За семь лет кризиса в Сирии боевики практически никогда с Турцией не воевали.

На юго-западе и юго-востоке Идлиб граничит с территорией сирийской армии. Буквально в 50 километрах от провинции находится российская авиабаза Хмеймим.

На севере Идлиб как раз граничит с курдским анклавом Африн. По сути, перед Россией и Сирией стоял выбор: не противодействовать операции Турции в Африне или постоянно опасаться, что боевики из Идлиба начнут наступление на Латаккию, Алеппо или Хаму.

Заинтересованность Сирии и России

Заинтересованность России и Сирии заключается еще и в том, что в операции "Оливковая ветвь" будет "перемолото" большое количество исламистов и сирийских оппозиционеров. Эксперты обратили также внимание, что начало турецкой операции совпало со штурмом сирийской армией базы Абу Духур в 50 километрах на юго-восток от города Идлиб. Повстанческая группировка "Хайат Тахрир аш-Шам"* (новое наименование запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра"*), признав потерю авиабазы Абу Духур, основной причиной своего поражения прямо назвала то, что разномастные группировки покинули позиции у Абу Духура и отправились на штурм курдского кантона Африн.

Можно лишь гадать, является ли это совпадением, "разменом" Африна на Абу Духур или сирийцы просто воспользовались тем, что часть боевиков была переброшена из этого района в Африн.

Несмотря на воинственные заявления Генштаба Турции и президента Тайипа Эрдогана, итоги первой недели боевых действий нельзя считать блестящими. По сути, турецкие солдаты и протурецкие боевики смогли занять только несколько высот и деревень по периметру кантона, практически не продвинувшись вглубь.

Что касается потерь в живой силе, то турки и курды дают противоречивые данные, явно преувеличивая потери противника и занижая свои.

SDF заявили об уничтожении 308 участников операции турецкой армии в сирийском районе Африн и гибели 43 своих бойцов, в том числе восьми женщин.

Представитель минздрава Турции в пятницу заявил РИА Новости, что в ходе операции погибли трое турецких военных, 16 раненых находятся на стационарном лечении. По заявлению генштаба Турции, курдские "террористы" потеряли 394 человек.

На круглом столе в МИА "Россия сегодня" заместитель директора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев категорично раскритиковал итоги первой недели. По его оценке, Турция напрасно сделала ставку на сирийских боевиков – когда дошло до дела, они показали себя небоеспособной и неорганизованной силой. Сами турки пытаются наступать по дорогам, вместо того, чтобы прочесывать горную местность.

"Вы же сами понимаете — идет колонна, идет усиленный батальон. Этот батальон на дороге очень легко блокируется, блокируется путем подрыва передних и задних машин, нанесением удара по колонне. Нельзя наступать по дорогам, так никто просто не воюет", — пояснил он.

Турция плохо подготовила операцию и фактически увязла, резюмировал эксперт.

*Террористическая организация, запрещена в России

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