Курды присутствуют в составе делегатов национального диалога Сирии в Сочи

СОЧИ, 29 янв — РИА Новости. Среди участников конгресса национального диалога Сирии в Сочи большинство составляют арабы, однако на форуме будут присутствовать и представители курдов, езидов, друзов среди прочих этносов Сирии, сообщают организаторы конгресса.

"Всего на конгресс приглашены более 1600 делегатов, представляющих все слои сирийского общества. По национальному составу большинство делегатов составят арабы (94,5%), однако представлены также курды, езиды, ассирийцы, армяне, черкесы, чеченцы, дагестанцы, абхазы, туркоманы и друзы", — говорится в сообщении.

Конгресс национального диалога Сирии стартует в понедельник в Сочи, основные мероприятия форума пройдут во вторник. К участию в конгрессе приглашены более 1600 человек, которые представляют собой различные политические и этноконфессиональные группы Сирии. В качестве наблюдателей на конгресс приглашены ООН, страны-постоянные члены Совбеза, а также Египет, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия, Иордания и Казахстан. Ключевым вопросом конгресса станет обсуждение и запуск конституционной комиссии для начала конституционной реформы в Сирии.

Первые участники конгресса прибыли в Сочи в воскресенье поздно вечером.

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