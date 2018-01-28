Хлеб-соль, балалайки: в Сочи встречают участников сирийского конгресса

Ансамбль Любо перед встречей делегаций на конгрессе в Сочи. 28 января 2018

Ансамбль Любо перед встречей делегаций на конгрессе в Сочи. 28 января 2018

СОЧИ, 28 янв — РИА Новости. Первых участников конгресса национального диалога Сирии, который состоится 30 января, в аэропорту Сочи встречали традиционным русским угощением — караваем с солью — под аккомпанемент народных песен и балалайки-контрабаса.

Как передает корреспондент РИА Новости, самолет из Дамаска с первыми участниками конгресса приземлился в Сочи вечером в воскресенье. На первом рейсе в Россию прибыли 175 человек, в частности, представители партии "Баас" и Национального прогрессивного фронта.

© РИА Новости / Андрей Кирсанов Встреча делегаций на конгресс в Сочи. 28 января 2018 © РИА Новости / Андрей Кирсанов Встреча делегаций на конгресс в Сочи. 28 января 2018

Сирийских гостей в аэропорту встретил ансамбль, одетый в казачьи народные костюмы. Под аккомпанемент балалайки-контрабаса они исполнили для сирийцев традиционные русские песни "Ай, любые милые гости" и "Ой, боры-боры". Также гостям предложили традиционное русское угощение — каравай с солью. К их приезду аэропорт Адлера украсили плакатами с надписями на русском, английском и арабском языках "Мир народу Сирии".

"Это очень красиво, восхитительно. Надеемся, что сделаем здесь что-то для мира в Сирии", — сказал РИА Новости профессор Тишринского университета в Латакии Жорж Исбер.

Позже вечером ожидается прибытие еще одного рейса из Дамаска, на этом самолете прилетят 169 человек — представители профсоюзов и объединений.

По данным источника РИА Новости, среди них самые разные представители сирийского общества — как политики, инженеры, служащие, учителя, адвокаты, студенты, так и ветеринары, портные, парикмахеры, кузнецы. В числе партий и объединений, которые прибыли в Сочи, представители "Дороги мирных перемен в Сирии", "Национальной партии сирийской молодежи", "Торгового союза Сирии", "Партии социалистического арабского объедания", "Демократического фронта Сирии".

© РИА Новости / Андрей Кирсанов Ансамбль "Любо" перед встречей делегаций на конгрессе в Сочи. 28 января 2018 © РИА Новости / Андрей Кирсанов Ансамбль "Любо" перед встречей делегаций на конгрессе в Сочи. 28 января 2018

Среди прибывших первых рейсом из Дамаска участников конгресса нацдиалога Сирии есть и внутренняя оппозиция, сказал РИА Новости источник. Однако большинство оппозиционеров прилетит в Сочи в понедельник, как и команда ООН, которую возглавит спецпредставитель генсека ООН Стаффан де Мистура.

Конгресс национального диалога Сирии в Сочи станет первой с начала конфликта в 2011 году попыткой собрать на одной переговорной площадке такой широкий состав участников. Ключевым вопросом, который будут обсуждать гости форума, является запуск конституционной комиссии и начало конституционной реформы в арабской республике. Основные мероприятия стартовавшего под лозунгом "Мир народу Сирии" конгресса — пленарное заседание и гала-ужин — пройдут в Сочи во вторник.

МИД РФ пригласил к участию порядка 1,6 тысячи представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены ООН, страны-постоянные члены СБ ООН, а также Египет, Иордания, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия и Казахстан.

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