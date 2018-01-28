В Сочи прибыли первые участники конгресса национального диалога Сирии

СОЧИ, 28 янв — РИА Новости. Самолёт из Дамаска с первыми участниками конгресса нацдиалога Сирии, который состоится 30-го января, прибыл в Сочи, передаёт корреспондент РИА Новости.
Первым рейсом в Россию прибыли 175 человек, в частности, представители партии Баас и Национального прогрессивного фронта. В воскресенье поздно вечером ожидается прибытие еще одного рейса из Дамаска, на этом самолете прилетят 169 человек — представители профсоюзов и объединений.
По данным источника РИА Новости, среди них самые разные представители сирийского общества – от политиков, инженеров, служащих, учителей, адвокатов и студентов до ветеринаров, портных, парикмахеров и кузнецов.
В числе партий и объединений, которые прибыли в Сочи, представители "Дороги мирных перемен в Сирии", "Национальной партии сирийской молодежи", "Торгового союза Сирии", "Партии социалистического арабского объедания", "Демократического фронта Сирии".
Как сообщил источник РИА Новости, среди прибывших первым рейсом из Дамаска участников конгресса нацдиалога Сирии есть и внутренняя оппозиция.
Однако большинство оппозиционеров прилетит в Сочи в понедельник, так же, как и команда ООН, которую возглавит спецпредставитель генсека ООН Стаффан де Мистура.
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