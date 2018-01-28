В Сочи прибыли первые участники конгресса национального диалога Сирии

Ансамбль Любо перед встречей делегаций на конгрессе в Сочи. 28 января 2018

Ансамбль Любо перед встречей делегаций на конгрессе в Сочи. 28 января 2018

СОЧИ, 28 янв — РИА Новости. Самолёт из Дамаска с первыми участниками конгресса нацдиалога Сирии, который состоится 30-го января, прибыл в Сочи, передаёт корреспондент РИА Новости.

Первым рейсом в Россию прибыли 175 человек, в частности, представители партии Баас и Национального прогрессивного фронта. В воскресенье поздно вечером ожидается прибытие еще одного рейса из Дамаска, на этом самолете прилетят 169 человек — представители профсоюзов и объединений.

По данным источника РИА Новости, среди них самые разные представители сирийского общества – от политиков, инженеров, служащих, учителей, адвокатов и студентов до ветеринаров, портных, парикмахеров и кузнецов.

© РИА Новости / Андрей Кирсанов Ансамбль "Любо" перед встречей делегаций на конгрессе в Сочи. 28 января 2018 © РИА Новости / Андрей Кирсанов Ансамбль "Любо" перед встречей делегаций на конгрессе в Сочи. 28 января 2018

В числе партий и объединений, которые прибыли в Сочи, представители "Дороги мирных перемен в Сирии", "Национальной партии сирийской молодежи", "Торгового союза Сирии", "Партии социалистического арабского объедания", "Демократического фронта Сирии".

Как сообщил источник РИА Новости, среди прибывших первым рейсом из Дамаска участников конгресса нацдиалога Сирии есть и внутренняя оппозиция.

Однако большинство оппозиционеров прилетит в Сочи в понедельник, так же, как и команда ООН, которую возглавит спецпредставитель генсека ООН Стаффан де Мистура.

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