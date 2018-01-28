Генштаб Турции сообщил об уничтожении 557 террористов в Африне

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018

АНКАРА, 28 янв — РИА Новости. Турецкие ВВС в ходе операции в сирийском Африне уничтожили в воскресенье еще 73 члена террористических организаций, всего с начала операции ликвидированы 557 террориста, заявил турецкий генеральный штаб.

"ВВС Турции при воздушных атаках в ходе операции "Оливковая ветвь" поразили 20 целей — укрытий, огневых точек, складов с оружием террористических организаций PYD (курдской партии "Демократический союз"), YPG (сил самообороны курдов) и ИГ (запрещена в РФ). В операции участвовали 13 самолетов, которые благополучно вернулись на базы. Ликвидировано 73 террориста, с начала операции — 557. Двое турецких военных получили ранения, опасности для их жизни нет", — говорится в заявлении генштаба, полученном РИА Новости в воскресенье.

Отмечается, что операция продолжается в плановом режиме.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым позже заявил о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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