Курды опровергли сообщения турок о взятии стратегической высоты в Африне

Во время турецкой военной операции Оливковая ветвь против курдского анклава. 28 января 2018

Во время турецкой военной операции Оливковая ветвь против курдского анклава. 28 января 2018

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) опровергли сообщение турецких источников об утрате контроля над стратегической высотой Касталь в сирийском Африне.

"Сегодня утром турецкая армия вторжения начала штурм горы Касталь. Несмотря на сообщения турецких источников, нам удалось отразить атаку Турции", — говорится в заявлении SDF.

По их данным, столкновения продолжались весь день, несколько турецких солдат погибли, остальные отступили. После этого турецкая авиация нанесла удары по позициям курдов. Также в ходе столкновений в районе деревни Али Беска (район Раджо) SDF удалось подбить турецкий танк.

Генштаб ВС Турции с 20 января проводит операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов в Африне. Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.