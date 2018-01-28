Турция не стремится к захвату сирийских территорий, заявил Эрдоган

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Целью турецкой военной операции "Оливковая ветвь" в Сирии не является захват территорий страны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы не стремимся к захвату сирийских земель, однако хотим помочь вернуться на родину 3,5 миллиона беженцев, находящихся ныне в Турции", — цитирует турецкого лидера агентство Anadolu.

Местные жители благодарят турецких военных за то, что с их приходом в регионе "воцарится безопасность", заявил Эрдоган. По его словам, операция в Африне направлена на защиту интересов мирного населения Сирии. Противники операции "Оливковая ветвь" "закрывают глаза на деятельность террористов в регионе", подчеркнул глава государства.

Турция 20 января объявила о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Вместе с турецкими войсками действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.