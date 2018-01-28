Руководство блока "Завтра Сирии" высказалось за участие в Конгрессе в Сочи

КАИР, 28 янв — РИА Новости. Политбюро оппозиционного блока "Завтра Сирии" призвало членов организации принять участие в Конгрессе национального диалога в Сочи.
"Политбюро призывает членов блока, которые получили приглашение, принять участие в Конгрессе", — говорится в сообщении пресс-службы организации. В документе подчеркивается, что "наиболее широкое политическое представительство будет свидетельствовать о желании сирийцев прекратить войну, начать переходный демократический этап в стране".
Блок "Завтра Сирии" рассчитывает, что его участие в работе Конгресса и в комиссиях, которые будут созданы по его итогам, будет способствовать усилиям по прекращению огня на всей территории Сирии, освобождению заключенных из тюрем, прекращению блокады ряда районов страны, возвращению беженцев в свои города и деревни.
Конгресс нацдиалога Сирии запланирован на 30 января в Сочи. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров.
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