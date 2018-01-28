Руководство блока "Завтра Сирии" высказалось за участие в Конгрессе в Сочи

КАИР, 28 янв — РИА Новости. Политбюро оппозиционного блока "Завтра Сирии" призвало членов организации принять участие в Конгрессе национального диалога в Сочи.

"Политбюро призывает членов блока, которые получили приглашение, принять участие в Конгрессе", — говорится в сообщении пресс-службы организации. В документе подчеркивается, что "наиболее широкое политическое представительство будет свидетельствовать о желании сирийцев прекратить войну, начать переходный демократический этап в стране".

Блок "Завтра Сирии" рассчитывает, что его участие в работе Конгресса и в комиссиях, которые будут созданы по его итогам, будет способствовать усилиям по прекращению огня на всей территории Сирии, освобождению заключенных из тюрем, прекращению блокады ряда районов страны, возвращению беженцев в свои города и деревни.

В "Завтра Сирии" также заявили, что "уважают чувства многих сирийцев, которые не согласны на участие в Конгрессе". В то же время, по мнению этой политической силы, необходимо использовать все возможные площадки для того, чтобы отстаивать права сирийцев. "Особенно учитывая тот факт, что все движения сирийской оппозиции ранее согласились на политической урегулирование на основе резолюции 2254 Совбеза ООН и исключили возможность военного решения конфликта", — говорится в заявлении.

Конгресс нацдиалога Сирии запланирован на 30 января в Сочи. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров.

Блок умеренной либеральной сирийской оппозиции "Завтра Сирии" был создан в 2016 году для объединения умеренных оппозиционных демократических сил Сирии. В него входят известные сирийские оппозиционеры, ранее представлявшие другие оппозиционные объединения. Возглавляет блок бывший глава Нацкоалиции Сирии (НКРОС) Ахмед Джарба.

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