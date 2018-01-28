Курды сообщили о ликвидации одного из лидеров протурецких боевиков в Африне

Бойцы Свободной сирийской армии на высоте Бурсея в сирийском Африне. 28 января 2018

Бойцы Свободной сирийской армии на высоте Бурсея в сирийском Африне. 28 января 2018

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Лидера одной из сирийских протурецких группировок "Файлак аль-Шам" ликвидировали в ходе боев на северо-западе Сирии, сообщили в московском представительстве самопровозглашенного Сирийского Курдистана.

"Махмуд аль-Дамыс по прозвищу Абурекан, один из главарей "Файлак аль-Шама", был сегодня убит в Африне", — сообщили РИА Новости в представительстве.

По данным медиацентра "Сирийских демократических сил", столкновения курдских ополченцев и турецкой армии, а также протурецких боевиков продолжаются во многих точках Африна. В частности, ожесточенные бои идут на холме Касталь, который имеет стратегическое значение.

В Генштабе Турции заявили, что с начала операции в Сирии военные уничтожили 484 террористов.

Анкара с 20 января проводит операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов в Африне, которые считает террористическими. Союзниками Турции выступили бойцы "Сирийской свободной армии", оппозиционной правительству Сирии.

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, назвав территорию неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.