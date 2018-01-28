ТЕЛЬ-АВИВ, 28 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что собирается обсудить в понедельник в России укрепление координации между военными двух стран в Сирии и другие вопросы, важные для безопасности еврейского государства.

Между Израилем и Россией с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, который призван оградить военных от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в Сирии.

"Завтра я отправляюсь в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Я буду обсуждать различные события в регионе, укрепление координации в сфере безопасности между Армией обороны Израиля и российскими войсками в Сирии, а также ряд других вопросов, важных для безопасности Израиля", — сказал Нетаньяху, выступая на заседании правительства.

Кремль ранее анонсировал обсуждение в рамках визита Нетаньяху проблематики палестино-израильского урегулирования, ситуации в Сирии, перспектив развития двусторонних отношений.

В Москве оба лидера также собираются принять участие в мероприятиях по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 75-летия единственного в истории Второй мировой войны успешного восстания пленных в концлагере "Собибор" во главе с советским офицером Александром Печерским.

Только за прошлый год Нетаньяху дважды бывал в России с визитами и, по подсчетам дипломатов, не менее шести раз разговаривал с Путиным по телефону. О седьмой беседе, в ходе которой лидеры условились о скорой встрече, было объявлено уже 1 января.

Одним из основных факторов активизации российско-израильских контактов и тем двусторонней повестки стала ситуация в Сирии, где Израиль пытается не допустить роста влияния Ирана и добивается в этом понимания Москвы.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>