ВС Турции вновь обеспечили контроль над стратегической высотой в Африне

АНКАРА, 28 янв — РИА Новости, Алена Палажченко. ВС Турции повторно захватили стратегическую высоту Бурсея в сирийском Африне, сообщает агентство Anadolu в воскресенье.

В минувший понедельник агентство уже сообщало о взятии Бурсеи, но позже она вновь перешла под контроль курдских формирований. За высоту в течение нескольких последних дней шли ожесточенные бои.

Отмечается, что с горы хорошо просматриваются приграничный турецкий город Килис и подконтрольный оппозиции сирийский Аазаз, поэтому курдские формирования использовали ее для артиллерийских и ракетных атак, в том числе по Килису.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>