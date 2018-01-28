Курды заявили, что не получили приглашение на конгресс в Сочи из-за Турции

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Представители самопровозглашенной "Федерации северной Сирии" (Сирийский Курдистан) заявили, что не получили приглашение на конгресс сирийского нацдиалога в Сочи, который пройдет 30 января, из-за позиции Турции.

"Курды (представители самопровозглашенных властей — ред.) не смогут принять участие в Конгрессе национального согласия в Сочи не потому, что отказываются это делать, а потому что до сих пор не получили от России приглашения. Россия не направила приглашения руководству", — сообщил РИА Новости представитель "Федерации Северной Сирии".

Накануне глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что курды на конгрессе будут, не уточнив, из каких организаций и структур.

Как утверждают в "Федерации", "список, ранее представленный курдской стороной в рамках выделенной квоты, еще до начала военных действий Турции в (сирийском — ред.) Африне был практически полностью перечеркнут Анкарой".

Генштаб ВС Турции с 20 января проводит операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов в Африне. Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

В ночь на субботу в Twitter Сирийской комиссии по переговорам появилась информация о том, что она заявляет о бойкоте конгресса в Сочи. При этом лидер платформы "Москва" сирийской оппозиции Кадри Джамиль заявил, что голосование СКП оппозиции об отказе участвовать в конгрессе нельзя считать состоявшимся, решение не принято.

Федерация северной Сирии (Рожава) была провозглашена рядом курдских организаций в марте 2016 года на неподконтрольной Дамаску территории на северо-востоке Сирии. Дамаск не признал ее создание. В сирийском Курдистане проживает около 4,6 миллиона человек, из них 2,5 миллиона курдов. С тех пор силы Федерации освободили от запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* и взяли под контроль города Ракку и Табка, а также практически всю сирийскую территорию к востоку от реки Евфрат.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.