Генштаб Турции рассказал о результативности действий ВВС в Африне

Турецкая военная техника, используемая в операции в Африне

Турецкая военная техника, используемая в операции в Африне

АНКАРА, 28 янв — РИА Новости. Турецкие ВВС в ходе операции в сирийском Африне уничтожили еще 37 членов террористических организаций, всего с начала операции ликвидированы 484 террориста, заявил турецкий генеральный штаб.

"ВВС Турции при воздушных атаках в ходе операции "Оливковая ветвь" поразили укрытия, огневые точки, склады с оружием террористических организаций PYD (курдской партии "Демократический союз"), YPG (сил самообороны курдов) и ИГ*", — говорится в заявлении генштаба, полученном РИА Новости.

В атаке участвовали семь самолетов, которые затем вернулись на базы. Отмечается, что операция продолжается в плановом режиме.

По сообщению агентства Anadolu , ожесточенные бои идут в районе горы Бурсея на северо-западе Африна. С этой горы хорошо просматриваются турецкий город Килис, который неоднократно подвергался ракетным атакам с сирийской территории.

В субботу Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска могут дойти до провинции Идлиб, которая находится под контролем сирийской оппозиции и "Джабхат ан-Нусры"*.

Турция 20 января объявила о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым позже заявил о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, назвав территорию неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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