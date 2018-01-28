Генштаб Турции рассказал о результативности действий ВВС в Африне

АНКАРА, 28 янв — РИА Новости. Турецкие ВВС в ходе операции в сирийском Африне уничтожили еще 37 членов террористических организаций, всего с начала операции ликвидированы 484 террориста, заявил турецкий генеральный штаб.
В атаке участвовали семь самолетов, которые затем вернулись на базы. Отмечается, что операция продолжается в плановом режиме.
В субботу Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска могут дойти до провинции Идлиб, которая находится под контролем сирийской оппозиции и "Джабхат ан-Нусры"*.
Турция 20 января объявила о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым позже заявил о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, назвав территорию неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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