СМИ: при атаках турецких войск в Сирии погибли 86 человек

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Не менее 86 мирных жителей погибли и 198 пострадали с момента начала операции турецких ВС в районе Африн и соседних деревнях на севере провинции Алеппо, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на местные источники.

Ранее арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) сообщали, что число погибших среди мирного населения в Африне составило 59 человек, 134 были ранены.

По данным источников агентства, в числе погибших и пострадавших есть женщины, дети и старики. Бомбардировки турецкой армии также причинили материальный ущерб и привели к прекращению сообщения между деревнями в районе Африн.