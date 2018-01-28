Глава турецкого генштаба проинспектировал войска на границе с Сирией

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Глава генштаба вооруженных сил Турции Хулуси Акар посетил граничащие с Сирией турецкие провинции Шанлыурфа, Хатай и Килис, чтобы проинспектировать турецкий военный контингент, принимающий участие в военной операции в сирийском Африне, передает агентство Anadolu со ссылкой на заявление генштаба.

По данным агентства, Акара сопровождал командующий сухопутными войсками Яшар Гюлер. Акар и Гюлер встретились с солдатами и военачальниками и приняли рапорты по ходу операции.

Как сообщает агентство, глава генштаба также посетил мечеть в центре города Килис, чтобы изучить ущерб, нанесенный ей в среду в результате ракетного обстрела со стороны Африна. Тогда погибли два человека и ещё шестеро пострадали. Акар также осмотрел здание в провинции Килис, в которое попала другая ракета.

В четверг в провинции Хатай побывал президент Турции Тайип Эрдоган, где посетил штаб командования операцией и принял рапорты от военачальников. Турецкого лидера сопровождали Акар и Гюлер, а также вице-премьер Бекир Боздаг и министр обороны Нуреттин Джаникли.

Обстановка в Сирии обострилась в последнюю неделю. Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.