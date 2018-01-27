Курды сообщили об атаках на лагеря турецких военных в Африне

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Интенсивные столкновения между турецкими военными и "Сирийскими демократическими силами" (SDF) продолжаются в сирийском районе Африн, SDF пытаются контратаковать, сообщил в субботу пресс-центр SDF.

По сообщению пресс-службы, столкновения продолжались в районе Шахба. В районе деревни Твайс SDF атаковали три опорных пункта турецкой армии. Также SDF атаковали два турецких военных лагеря у деревни Гюль-Жебрин в районе города Аазаз, который остается под контролем протурецких боевиков и используется в качестве опорного пункта для наступления турецких военных. По утверждению SDF, они ликвидировали по крайней мере 13 турецких военных.

От артиллерийских и минометных обстрелов погибли трое гражданских жителей деревни Твайс и двое в деревне Эйн Дакне, есть множество раненых.

Турецкий генштаб ранее заявил, что ВВС страны в ходе операции в сирийском Африне поразили в субботу 42 цели террористических организаций и уничтожили 53 террориста. С начала операции ликвидировано 447 террористов, ВС Турции потеряли за день двоих погибших, 11 военных получили ранения, говорится в сообщении генштаба.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

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