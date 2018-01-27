МИД: Россия и Турция обсудили организацию конгресса нацдиалога Сирии

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили финальные аспекты организации и проведения конгресс национального диалога Сирии в Сочи, сообщает МИД РФ.
"По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что "в контексте подготовки к конгрессу сирийского национального диалога в Сочи 29-30 января 2018 года министры провели обстоятельный обмен мнениями по финальным аспектам организации и проведения данного мероприятия".
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