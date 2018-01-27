МИД: Россия и Турция обсудили организацию конгресса нацдиалога Сирии

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили финальные аспекты организации и проведения конгресс национального диалога Сирии в Сочи, сообщает МИД РФ.

Ранее источник в МИД Турции заявил журналистам, что главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели в субботу телефонный разговор в связи с намеченным на 29-30 января конгрессом национального диалога Сирии в Сочи.

"По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что "в контексте подготовки к конгрессу сирийского национального диалога в Сочи 29-30 января 2018 года министры провели обстоятельный обмен мнениями по финальным аспектам организации и проведения данного мероприятия".

Россия, Турция и Иран являются соорганизаторами сочинского конгресса. МИД РФ пригласил к участию в конгрессе нацдиалога Сирии порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены ООН, страны-постоянные члены СБ ООН, а также Египет, Иордания, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия и Казахстан.