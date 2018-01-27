Лавров обсудил по телефону с Чавушоглу конгресс нацдиалога Сирии в Сочи

АНКАРА, 27 янв — РИА Новости. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели в субботу телефонный разговор в связи с намеченным на 29-30 января конгрессом национального диалога Сирии в Сочи, сообщил в субботу журналистам источник в МИД Турции.

Деталей переговоров источник не привел.

МИД РФ пригласил к участию в конгрессе нацдиалога Сирии порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены ООН, страны-постоянные члены СБ ООН, а также Египет, Иордания, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия и Казахстан.

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