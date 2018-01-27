Генштаб Турции сообщил об уничтожении еще 42 целей в Африне

АНКАРА, 27 янв — РИА Новости. Турецкие ВВС в ходе операции в сирийском Африне поразили в субботу 42 цели террористических организаций и уничтожили 53 террориста, заявил турецкий генеральный штаб.

"ВВС Турции при воздушных атаках в ходе операции "Оливковая ветвь" уничтожили 27 января 42 цели террористических организаций PYD (курдской партии "Демократический союз"), YPG (сил самообороны курдов) и ИГ (запрещена в РФ) и 53 террориста. В операции участвовали 22 самолета, которые благополучно вернулись на базы. С начала операции ликвидировано 394 террориста. ВС Турции потеряли за день двоих погибших, 11 военных получили ранения", — говорится в заявлении генштаба, полученном РИА Новости.

Отмечается, что погибли также два члена оппозиционной "Свободной сирийской армии", еще четверо получили тяжелые ранения.

По сообщению агентства Anadolu , на восьмой день операции ВС Турции и силы сирийской оппозиции освободили от курдских формирований селение Али Бекки на северо-западе района Африн. Кроме того, установлен контроль над высотой 740 в районе Раджо и тренировочным лагерем YPG. Отмечается, что ранее в Африне под контроль ВС Турции и ССА перешли селения Адаманлы, Хафтар, Хай оглу, Омер Ушагы, Марсо, Шейх Абид, Карманлы, Вали Кёй, Курни и Махмуд Убасы.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.