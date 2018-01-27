Генштаб Турции сообщил об уничтожении еще 42 целей в Африне

АНКАРА, 27 янв — РИА Новости. Турецкие ВВС в ходе операции в сирийском Африне поразили в субботу 42 цели террористических организаций и уничтожили 53 террориста, заявил турецкий генеральный штаб.
Отмечается, что погибли также два члена оппозиционной "Свободной сирийской армии", еще четверо получили тяжелые ранения.Anadolu, на восьмой день операции ВС Турции и силы сирийской оппозиции освободили от курдских формирований селение Али Бекки на северо-западе района Африн. Кроме того, установлен контроль над высотой 740 в районе Раджо и тренировочным лагерем YPG. Отмечается, что ранее в Африне под контроль ВС Турции и ССА перешли селения Адаманлы, Хафтар, Хай оглу, Омер Ушагы, Марсо, Шейх Абид, Карманлы, Вали Кёй, Курни и Махмуд Убасы.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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