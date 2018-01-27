В проекте заявления конгресса назвали "единственный способ спасения Сирии"

ВЕНА, 27 янв — РИА Новости. Урегулирование в Сирии должно вестись при условии обеспечения равных политических прав, при этом страна должна остаться светским государством, говорится в проекте заявления Конгресса национального диалога в Сочи, поступившего в распоряжение РИА Новости.

Как отмечается в документе, "единственным способом спасения" Сирии от вооруженной конфронтации и восстановления ее "достоинства на региональной и международной арене" является "путь политического урегулирования".

Достигаться урегулирование должно, в том числе при соблюдении основных принципов демократии, "особенно в период кризиса, включая недискриминацию и предоставление всем равных равных прав и возможностей, независимо от расовой, религиозной, этнической, культурной, гендерной, языковой или иной принадлежности".

При этом документ призывает к созданию "эффективного механизма защиты равных политических прав и возможностей, особенно для женщин, путем принятия активных мер по обеспечению их представленности в органах власти и участия в принятии решений". Сделать это предполагается путем достижения "30-процентного уровня представительства женщин с перспективой гендерного паритета".

В документе подчеркивается, что Сирия — это "демократическое и неконфессиональное государство, основанное на принципах политического плюрализма и равенства граждан".