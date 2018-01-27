РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Итоги встречи в Вене: сирийская оппозиция объявила о бойкоте нацконгресса

17:2327.01.2018
(обновлено: 17:51 27.01.2018)
06888
© AP Photo / Alex HaladaСпецпосланника ООН Стаффан Де Мистура перед началом переговоров с делегацией сирийской оппозиции в Вене. 25 января 2018Спецпосланника ООН Стаффан Де Мистура перед началом переговоров с делегацией сирийской оппозиции в Вене. 25 января 2018
© AP Photo / Alex Halada

ВЕНА, 27 янв – РИА Новости. Итогом специальной двухдневной встречи по Сирии в Вене стал отказ делегации сирийской оппозиции принять участие в конгрессе национального диалога в Сочи.

Спецвстреча проходила 25-26 января в отделении Всемирной организации в Вене. В австрийскую столицу прибыли обе делегации, как правительственная, так и оппозиционная. В ООН состоявшиеся переговоры называют специальной встречей, а не девятым раундом, а выбор Вены в качестве места проведения консультаций объясняют техническими моментами.

Конгресс нацдиалога Сирии запланирован на 30 января в Сочи. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров.

Платформа "Москва" оппозиции Сирии планирует поехать на конгресс национального диалога Сирии в Сочи 30 января, несмотря на бойкот мероприятия со стороны объединенной оппозиционной "Сирийской комиссии по переговорам" (СКП), заявил РИА Новости лидер московской платформы Кадри Джамиль.

Оппозиция бойкотирует Сочи

Вид на город Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
"Бойкот": сирийская оппозиция не примет участие в конгрессе нацдиалога
Глава сирийского комитета по переговорам (СКП) Насер аль-Харири подтвердил, что СКП после внутреннего голосования принял решение не участвовать в конгрессе национального диалога Сирии в Сочи.

"После долгих детальных дискуссий, конструктивных и серьёзных переговоров, которые мы провели в нескольких странах касательно конгресса в Сочи, в честном и прозрачном голосовании мы решили, что СКП не будет участвовать в конгрессе в Сочи", — сказал Харири журналистам в субботу.

При этом аль-Харири подчеркнул, что Россия не оказала давления на оппозицию по участию в конгрессе национального диалога Сирии, но не смог дать конкретный ответ, почему решили не ехать на конгресс.

"Россия не оказывала на нас никакого давления. Мы вели продолжительные переговоры и дискуссии с российской стороной касательно выполнения резолюции 2254… Это желание нашего народа, это результат нашей демократии", — сказал Харири.

Мнения о предложении "Пятерки" разошлись

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
В проект конгресса нацдиалога по Сирии вошел пункт о "единой стране"
Пять стран: США, Франция, Саудовская Аравия, Иордания и Великобритания — разработали в Вашингтоне документ, в котором идёт речь о плане по выполнению резолюции СБ ООН 2254 по Сирии.

Глава делегации правительства САР Башар Джаафари заявил, что Дамаск не принимает документ "пятерки". "Этот документ абсолютно неприемлем… Мы считаем, что эта провалившаяся попытка направлена на подрыв женевских переговоров и конференции в Сочи, а также остальных попыток по поиску политического решения по Сирии. Эти предложения направлены на разрушение мирного процесса", — сказал Джаафари.

В свою очередь аль-Харири заявил, что СКП еще изучает подготовленный в Вашингтоне документ "пятерки" по урегулированию в Сирии, отмечая в нем как положительные, так и отрицательные моменты.

"В целом мы приветствуем любые предложения, которые ведут к выполнению резолюции 2254. Документ изучается, есть как положительные, так и отрицательные впечатления от него. Это все сейчас обсуждается", — сказал Харири журналистам в субботу.

Когда ждать "Женеву-9"

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
СКП еще изучает документ "пятерки" по Сирии, разработанный в Вашингтоне
Как заявил РИА Новости представитель делегации СКП сирийской оппозиции Яхья аль-Ариди, дата следующего раунда переговоров в Женеве по Сирии не определена. "На самом деле это зависит от ООН и в то же время от России", — сказал аль-Ариди.

"Нет, у нас нет определенных дат, но я думаю, что когда мировое сообщество и Россия захотят определиться с нахождением политического решения, будет созван новый раунд сирийских переговоров", — добавил он.

Восьмой раунд переговоров закончился в середине декабря прошлого года взаимными обвинениями сторон. Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура назвал его "упущенной золотой возможностью" и указал на то, что обе стороны создали на переговорах негативную и безответственную атмосферу, постоянно выдвигая предварительные условия.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сирия до и после начала боевых действий
Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена