ВЕНА, 27 янв – РИА Новости. Итогом специальной двухдневной встречи по Сирии в Вене стал отказ делегации сирийской оппозиции принять участие в конгрессе национального диалога в Сочи.

Спецвстреча проходила 25-26 января в отделении Всемирной организации в Вене. В австрийскую столицу прибыли обе делегации, как правительственная, так и оппозиционная. В ООН состоявшиеся переговоры называют специальной встречей, а не девятым раундом, а выбор Вены в качестве места проведения консультаций объясняют техническими моментами.

Конгресс нацдиалога Сирии запланирован на 30 января в Сочи. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров.

Платформа "Москва" оппозиции Сирии планирует поехать на конгресс национального диалога Сирии в Сочи 30 января, несмотря на бойкот мероприятия со стороны объединенной оппозиционной "Сирийской комиссии по переговорам" (СКП), заявил РИА Новости лидер московской платформы Кадри Джамиль.

Оппозиция бойкотирует Сочи



Глава сирийского комитета по переговорам (СКП) Насер аль-Харири подтвердил, что СКП после внутреннего голосования принял решение не участвовать в конгрессе национального диалога Сирии в Сочи.

"После долгих детальных дискуссий, конструктивных и серьёзных переговоров, которые мы провели в нескольких странах касательно конгресса в Сочи, в честном и прозрачном голосовании мы решили, что СКП не будет участвовать в конгрессе в Сочи", — сказал Харири журналистам в субботу.

При этом аль-Харири подчеркнул, что Россия не оказала давления на оппозицию по участию в конгрессе национального диалога Сирии, но не смог дать конкретный ответ, почему решили не ехать на конгресс.

"Россия не оказывала на нас никакого давления. Мы вели продолжительные переговоры и дискуссии с российской стороной касательно выполнения резолюции 2254… Это желание нашего народа, это результат нашей демократии", — сказал Харири.

Мнения о предложении "Пятерки" разошлись

Пять стран: США, Франция, Саудовская Аравия, Иордания и Великобритания — разработали в Вашингтоне документ, в котором идёт речь о плане по выполнению резолюции СБ ООН 2254 по Сирии.

Глава делегации правительства САР Башар Джаафари заявил, что Дамаск не принимает документ "пятерки". "Этот документ абсолютно неприемлем… Мы считаем, что эта провалившаяся попытка направлена на подрыв женевских переговоров и конференции в Сочи, а также остальных попыток по поиску политического решения по Сирии. Эти предложения направлены на разрушение мирного процесса", — сказал Джаафари.

В свою очередь аль-Харири заявил, что СКП еще изучает подготовленный в Вашингтоне документ "пятерки" по урегулированию в Сирии, отмечая в нем как положительные, так и отрицательные моменты.

"В целом мы приветствуем любые предложения, которые ведут к выполнению резолюции 2254. Документ изучается, есть как положительные, так и отрицательные впечатления от него. Это все сейчас обсуждается", — сказал Харири журналистам в субботу.

Когда ждать "Женеву-9"

Как заявил РИА Новости представитель делегации СКП сирийской оппозиции Яхья аль-Ариди, дата следующего раунда переговоров в Женеве по Сирии не определена. "На самом деле это зависит от ООН и в то же время от России", — сказал аль-Ариди.

"Нет, у нас нет определенных дат, но я думаю, что когда мировое сообщество и Россия захотят определиться с нахождением политического решения, будет созван новый раунд сирийских переговоров", — добавил он.

Восьмой раунд переговоров закончился в середине декабря прошлого года взаимными обвинениями сторон. Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура назвал его "упущенной золотой возможностью" и указал на то, что обе стороны создали на переговорах негативную и безответственную атмосферу, постоянно выдвигая предварительные условия.

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