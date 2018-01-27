Платформа "Москва" оппозиции Сирии планирует поехать на конгресс в Сочи

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Платформа "Москва" оппозиции Сирии планирует поехать на конгресс национального диалога Сирии в Сочи 30 января, несмотря на бойкот мероприятия со стороны объединенной оппозиционной "Сирийской комиссии по переговорам" (СКП), заявил РИА Новости лидер московской платформы Кадри Джамиль.
"Мы будем участвовать как платформа Москва. Мы не можем ехать под именем СКП, потому что она не приняла решение ехать или нет… Мы получили официальное приглашение", — заявил Джамиль
По его словам, в общей сложности в платформу входят около 130 человек. Он отметил, что участие в конгрессе в ходе голосования СКП поддержали все четверо представителей платформы "Москва" в этом органе, а также три члена платформы "Каир" и трое независимых оппозиционеров. Он добавил, что платформа "Каир" также планирует поехать в Сочи.
"Это заявление неточное и неверное. Вчера проголосовали 34 из 36, были еще двое, один из которых умер, а второй вышел из состава СКП. Решение не ехать приняли 24 участника, в то время как мы договаривались во время создания СКП о большинстве в 26 голосов, поэтому, при всем уважении к аль-Харири, его слова противоречат договоренности по поводу механизмов голосования", — заявил Джамиль.
Аль-Харири в субботу заявил журналистам, что СКП после детальных дискуссий в честном и прозрачном голосовании решила не участвовать в конгрессе в Сочи.
Конгресс нацдиалога Сирии запланирован на 30 января в Сочи. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров.
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