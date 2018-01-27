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Война в Сирии
Война в Сирии

Платформа "Москва" оппозиции Сирии планирует поехать на конгресс в Сочи

17:2227.01.2018
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПредставитель сирийской оппозиционной группы Москва – Каир Кадри Джамиль. Архивное фотоПредставитель сирийской оппозиционной группы Москва – Каир Кадри Джамиль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Платформа "Москва" оппозиции Сирии планирует поехать на конгресс национального диалога Сирии в Сочи 30 января, несмотря на бойкот мероприятия со стороны объединенной оппозиционной "Сирийской комиссии по переговорам" (СКП), заявил РИА Новости лидер московской платформы Кадри Джамиль.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
В проект конгресса нацдиалога по Сирии вошел пункт о "единой стране"
Ранее Джамиль написал в Twitter, что решение СКП о бойкоте конгресса нельзя считать принятым окончательно из-за неправильных параметров голосования. По его словам, отказ от участия поддержали 24 из 34 голосовавших, что не соответствует оговоренному при создании СКП минимуму в 26 голосов из 36, необходимому для принятия какого-либо решения.

"Мы будем участвовать как платформа Москва. Мы не можем ехать под именем СКП, потому что она не приняла решение ехать или нет… Мы получили официальное приглашение", — заявил Джамиль

По его словам, в общей сложности в платформу входят около 130 человек. Он отметил, что участие в конгрессе в ходе голосования СКП поддержали все четверо представителей платформы "Москва" в этом органе, а также три члена платформы "Каир" и трое независимых оппозиционеров. Он добавил, что платформа "Каир" также планирует поехать в Сочи.

Разрушенное здание в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Источник назвал чушью причину, по которой СКП не едет на конгресс в Сочи
Он назвал заявление главы СКП Насера аль-Харири об отказе комиссии от участия неточным, вновь подчеркнув, что решение нельзя считать принятым, так как оно не набрало достаточного количества голосов.

"Это заявление неточное и неверное. Вчера проголосовали 34 из 36, были еще двое, один из которых умер, а второй вышел из состава СКП. Решение не ехать приняли 24 участника, в то время как мы договаривались во время создания СКП о большинстве в 26 голосов, поэтому, при всем уважении к аль-Харири, его слова противоречат договоренности по поводу механизмов голосования", — заявил Джамиль.

Аль-Харири в субботу заявил журналистам, что СКП после детальных дискуссий в честном и прозрачном голосовании решила не участвовать в конгрессе в Сочи.

Конгресс нацдиалога Сирии запланирован на 30 января в Сочи. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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