Асад встретился с помощником главы МИД Ирана перед конгрессом в Сочи

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад провел встречу в Дамаске с замглавы МИД Ирана Хосейном Джабери Ансари и обсудил с ним усилия для подготовки конгресса национального диалога Сирии в Сочи 30 января, сообщила пресс-служба сирийского президента.

Конгресс нацдиалога Сирии запланирован на 30 января в Сочи. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров. Сообщалось, что Ансари возглавит иранскую делегацию.

"На встрече обсуждались стратегические отношения между Сирией и Ираном, желание стран укрепить их во всех сферах, в частности в борьбе с терроризмом, а также усилия, прикладываемые для успеха конгресса национального диалога, который состоится в Сочи", — сообщила пресс-служба Асада в Telegram.

Как отмечается в сообщении, стороны также затронули "опасность агрессии Турции, продолжающейся в отношении сирийской земли", а также возможности "противостоять ей" и не допустить "осуществления ее целей, которыми является оккупация сирийской земли, поддержка террористических группировок и подрыв усилий по мирному урегулированию" кризиса.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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