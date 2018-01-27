Курды заявили, что сбили турецкий вертолет в Африне

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляют курдские отряды, сбили турецкий вертолет в сирийском Африне, сообщил РИА Новости представитель SDF.

"В окрестностях сел Кявре Кяр и Батмане сбит турецкий вертолет", — сказал он по телефону.

Турция с 20 января проводит в кантоне Африн на севере Сирии операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов. К ней присоединились боевики оппозиционной "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил турецкое вторжение, обвинив Анкару в посягательстве на суверенитет Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности страны.

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