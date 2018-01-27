ИППО доставило гуманитарную помощь для детей погибших сирийских военных

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Императорское православное палестинское общество (ИППО) доставило подарки и гумпомощь в школу-интернат в Дамаске, где учатся дети погибших сирийских военнослужащих, сообщила РИА Новости зампредседателя ИППО Елена Агапова.

"Представители ИППО при участии Фонда "Доброта" решили целенаправленно направить подарки сирийским детям в учебное заведение, которое здесь называют "Дети павших", — рассказала Агапова.

Из Москвы в Дамаск было доставлено примерно полтонны гумпомощи: детская одежда и подарки. Как отметила Агапова, эту школу делегация ИППО впервые посетила в феврале 2014 года, с тех пор организация поддерживает связь с ее руководством.

"Дирекция школы-интерната прикладывает много усилий для того, чтобы дети, которые потеряли в войне своих близких, ни в чем не нуждались и чувствовали тепло и заботу. Школа находится под патронатом жены президента Сирии госпожи Асмы Асад", — сообщила представитель ИППО.

Императорское православное палестинское общество — старейшая в России научная и гуманитарная неправительственная организация, созданная указом императора Александра III в 1882 году. Общество осуществляет гуманитарную, просветительскую, миротворческую и научную миссии, направленные на сохранение духовных связей России со Святой землей, наследия Русской Палестины, укрепление русского православного присутствия в библейском регионе. С марта 2013 года ИППО оказывает помощь сирийскому населению вне зависимости от их конфессиональной принадлежности.