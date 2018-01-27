Де Мистура поедет в Сочи на конгресс сирийского нацдиалога

ДАВОС, 27 янв — РИА Новости. Генсек ООН принял приглашение Москвы участвовать в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи и направляет туда спецпосланника по Сирии Стаффана де Мистуру, говорится в заявлении пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь ООН после брифинга Стаффана де Мистуры, принимая во внимание заявление РФ, что результаты Конгресса сирийского национального диалога в Сочи 29-30 января будут переданы в Женеву в качестве вклада в процесс межсирийского урегулирования в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254, принял решение принять приглашение от России и послать своего представителя в Сочи на конгресс. Генсек ООН назначил де Мистуру представлять ООН (в Сочи)", — говорится в заявлении, распространенном в субботу.

Генсек ООН выразил уверенность, что конгресс в Сочи "станет важным вкладом" в процесс межсирийских переговоров, проходящих в Женеве под эгидой ООН.

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